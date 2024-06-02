فرص عمل من «الشباب والرياضة» بمرتبات مغرية.. المميزات والشروط

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر، ومبادرة توظيف مصر، عن وظائف جديدة بمزايا عديدة بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر.

اليوم التوظيفي المفتوح لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية، أنها استطاعت من خلال بروتوكول تعاون، بينها والجهات المعلنة، الإعلان عن اليوم التوظيفي المفتوح لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لتوفير وظائف وفرص عمل متنوعة بشركة كبرى، ومرتبات مغرية ومزايا عديدة.

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، وظائف وفرص عمل وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة كيري، كما يلي:

الوظائف التالية:

1- منسقة ميدانية

الشروط:

1. إناث فقط

2. القدرة على العمل الميداني.

3. مؤهل متوسط على الأقل.

4. القدرة على إقناع الآخرين.

5. السن من 18 إلى 35 سنة.

المميزات:

• مرتبات ثابتة بالإضافة إلى الحوافز.

• تأمينات اجتماعية وتأمين صحي للعاملين.

• يوجد فرص للترقي.

* إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد

للتقديم يرجى ملء الاستمارة من خلال الدخول على اللينك التالي، والحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد.

https://forms.office.com/r/HNjsMaXfQr

مواعيد التقديم على 3 عناوين هي:

1- العنوان: فرع الشركة بالمنشاه - ش غرب السكة الحديد برج الرحمة أسفل مركز الدكتورة أميرة حسانين للنساء والتوليد يومي السبت والأحد 1و2 يونيه 2024 من الساعه 10 صباحا للساعه 3 عصرا.

2 - العنوان: مقر الشركة بجرجا - ش مصر أسوان الزراعي بجوار مستشفى مكة أعلى معرض سيارات البوتلي يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 يونيه 2024 من الساعة 10 صباحا للساعة 3 عصرا.

3- العنوان: مقر الشركة بطما - ش مبارك أمام شركة we للاتصالات وأمام كازيون - المنشية يومي الأربعاء والخميس 5 و6 يونيه 2024 من الساعة 10 صباحا للساعة 3 عصرا.