أستاذ صحة عامة يحذر من التعرض المباشر للتكييف أو المروحة.. احمي نفسك

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أٌستاذ الصحة العامة، إن التكيف الصحراوي له مميزات عن المروحة والتكييف العادي، إضافة إلى عدم استهلاكه كميات كبيرة من الكهرباء.

مميزات التكييف الصحراوي

وأضاف «المر»، عبر تطبيق زووم مع الإعلاميتين سالي شاهين وسناء منصور، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أن من ضمن مميزات التكييف الصحراوي، أنه يستخدم في الأماكن المفتوحة، مثل الحديقة، والشوارع، مثل المروحة لكن بكفاءة أعلى، مُشيرا إلى أن التكييف بوجه عام مُهم جداً لأنه يجعل الإنسان يُنتج بشكل أحسن في عمله، أو عندما يذاكر، أو حتى وقت النوم، مُوضحا أنه يقٍ من الجفاف أيضا.

وأكد أستاذ الصحة العامة، أن مخاطر التكيف تكمن في ضبط درجة الحرارة به، مثلا «لو شخص ضبط التكييف على 18 درجة يُشكل خطرا كبيرا على جهاز المناعة، ويتعرض الفرد لنزلات البرد القوية».

وحذر من تعرض الفرد مباشرة للتكييف أو المروحة لأنها تؤثر على عضام جسم الإنسان، موضحا أن ضبط التكييف على 24 درجة مئوية، هي الدرجة المثالية، وتوفر في الكهرباء وتحمي الإنسان من نزلات البرد.