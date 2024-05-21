نائب وزير مياه زيمبابوي: نرغب في الاستفادة من خبرة مصر بمجال التكيف مع تغير المناخ

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فانجليس هاريتاتوس، نائب وزير الأراضي والزراعة والمياه والمناخ والتنمية الريفية في زيمبابوي، الذي أكد أن بلاده ترغب في الاستفادة من خبرة مصر بمجال التكيف مع تغير المناخ.

وأعرب سويلم عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يؤكد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين والرغبة الدائمة في التواصل الفعال وتطوير علاقات التعاون المشترك، مؤكدا حرص مصر على دعم أواصر التعاون بين الدول الإفريقية، من خلال خلق مصالح مشتركة، وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، في ظل رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).

التغيرات المناخية في قطاع المياه

وأشار سويلم إلى أهمية المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe)، والتي تهدف بشكل أساسي لدعم المجتمعات المحلية في التأقلم، والتكيف مع تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة السمراء من خلال مشروعات عديدة ينفذ على الأرض في مجال المياه والمناخ.

وأكد حرص مصر على تقديم التدريب وبناء القدرات لإعداد الكوادر الفنية في العديد من المجالات الخاصة بإدارة المياه وإيفاد الخبراء الفنيين في مجال تخطيط، وتحسين إدارة الموارد المائية وإعداد السياسة المائية لجمهورية زيمبابوي.

مجالات التكيف مع تغير المناخ

وأعرب فانجليس عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقة التي تربط كلا البلدين، مشيدا بالدعم الذي تقدمه مصر لجمهورية زيمبابوي في كل المجالات، مع رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التكيف مع تغير المناخ وإدارة المياه بكفاءة ومعالجة وإعادة استخدام المياه.