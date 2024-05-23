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محافظ شمال سيناء يشهد ورشة عمل حول مشروع تعزيز التكيف مع المناخ

كتب:

حسين إبراهيم
03:57 م | الخميس 23 مايو 2024
اجتماع محافظة شمال سيناء

اجتماع محافظة شمال سيناء

شهد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، ورشة عمل حول مشروع تعزيز التكيف مع المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، بحضور اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، والدكتور يسري الكومي، خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة بالمشروع.

تحقيق التكيف مع التغيير المناخي

وأكد المحافظ أن مشروع تعزيز التكيف مع المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر تموله الحكومة المصرية وصندوق المناخ الأخضر وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ في المنطقة الساحلية على طول البحر الأبيض المتوسط.

رؤية مصر المستقبلية

وأضاف المحافظ أن المشروع يأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بهدف حماية السواحل ودلتا النيل من آثار التغيرات المناخية، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية وعمليات النحر، مشيرًا إلى أن محافظة شمال سيناء تمتلك سواحل ممتدة من رفح شرقًا وحتي بالوظة ورمانة غربًا بطول 200 كيلومتر.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة شمال سيناء من أولى المحافظات التي أعطت ملف التغيرات المناخية اهتمامًا كبيرًا، موجهًا بتوحيد الجهود من أجل ملف تغير المناخ والحفاظ على البيئة وحماية المناطق الساحلية.

منحة مقدمة من صندوق المناخ الأخضر

بدوره قال الدكتور يسري الكومي، خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة بالمشروع، إن قيمة المنحة المقدمة من صندوق المناخ الأخضر لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، تقدر بحوالي 34 مليون دولار.

وأضاف الكومي، أن المشروع يشمل مكون يخص الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ويعمل على التوعية بإجراءات الحماية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بجانب توفير الحماية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بالمناطق الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ.

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بقلم حسين إبراهيم