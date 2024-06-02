هالة كمال توضح أسباب وطرق علاج مشاعر الوحدة والعزلة

قالت هالة كمال، «لايف كوتش»، إنّ إحساس الوحدة يشعر به الفرد نفسه، نتيجة مشاعر سلبية تراوده، لافتة إلى أنّ تأثير إحساس الوحدة على الفرد سلبي ولكنه ليس وصمة عار كما يدعي البعض.

الوحدة حالة نفسية ليس لها علاقة ببقاء الشخص وحيدًا

وأضافت «كمال» خلال لقائها ببرنامج «السفيرة عزيزة» على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، أنّ الوحدة حالة نفسية ليس لها علاقة ببقاء الشخص وحيدًا، لافتة إلى أنّ هناك من يعيش بمفرده دون أن يشعر بإحساس الوحدة والعكس صحيح: «في ناس بتمشي على قاعدة الهروب أفضل وسية للدفاع، عشان تهرب من المواجهة، وبالتالي هيزيد إحساسها بالوحدة».

مسلسل «دواعي سفر»

وأوضحت أنّ مسلسل «دواعي سفر» المُذاع على منصة «watch it» تطرق لمفهوم الوحدة من خلال تجسيد الفنان كامل الباشا لشخصية قبطان، وفقد زوجته وتربيته لابنته ذات الـ12 عامًا بمفرده، حتى بدأ بخلق شخصيات وهمية في مخيلته، بعد تجاوزه سن المعاش، نتيجة الوحدة التي يشعر بها: «زرع نفسه في الوحدة عشان بنته متحسش بأي حاجه بعدما فقدت والدتها».