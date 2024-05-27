«التعليم» توجه بتفعيل الوحدة المنتجة في المدارس لتقديم الخدمات للطلاب

أكدت مديرية التربية التعليم في القاهرة، في خطاب رسمي، أهمية دور إدارة المدرسة المنتجة في الحرص على تقديم خدمة متميزة للتيسير على أولياء الأمور وتفعيل المشروعات الصيفية.

وأوضحت المديرية أنّ اللجنة المُشكّلة برئاسة وكيل أول الوزارة مدير المديرية لتحديد سعر استمارة التقديم للصفوف الأولى لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، واستمارة التحويل الإلكتروني، حدد سعر استمارة التقديم الإلكترونية والتحويل، مشيرة إلى أنّ سعرها سيكون 10 جنيهات.

ضوابط تفعيل المشروع

- ضرورة الاهتمام بتنفيذ هذه المشروعات لما لها من نجاح كبير في تقديم خدمة جليلة في رفع العبء المادي عن كاهل أولياء الأمور وتنمية موارد الوزارة على كل المستويات الإدارية «وزارة - مديرية - إدارة - مدرسة» .

- تفعيل المشروع الزاميًا على كل المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات باعتباره أحد المشروعات الخدمية ويترك اختياريا لولي الأمر.

- يحذر تفعيل المشروع إلا بوجود دراسة جدوى موستفاه كامل البيانات ومعتمدة، ومختومة بخاتم الشعار من قبل الإدارة التعليمية بالسعر المحدد.

- تسجل إعداد الاستمارات التي يتم تقديمها لولي الأمر يوميًا بالسجل المالي الخاص بالمشروع مع متابعته من قبل التوجيه المالي والإداري.

- الإعلان عن تفعيل المشروع الخدمي على الصفحة الرسمية الخاصة بالإدارة التعليمية موضحًا به سعر تقديم الخدمة لولي الأمر.

- الإعلان عن المشروع شاملا سعر تقديم الخدمة في أكثر من مكان واضح بالمدرسة ومرني لولى الأمر.

- تورد أرباح المشروع أولاً بأول على الحساب الموحد للوحدة المنتجة بالإدارة التعليمية.

- الالتزام بالسعر المحدد من قبل اللجنة ويعد مخالفة السعر مخالفة مالية تستوجب المساءلة.

- يتم عمل الإقفال المالي للمشروع بواسطة التوجيه المالي والإداري و التأكد من توريد كافة أرباح المشروع و توريد نسبة 5% حصة الوزارة و5% حصة المديرية فور الانتهاء من المشروع.

- التأكد من صرف الأرباح للمستحقين وفق قواعد و أسس الصرف الخاصة بتوزيع أرباح مشروعات المدرسة المنتجة على مستوى المدارس. تحفيز المدارس الأعلى نسبة في الاقبال على المشروع والأكثر تنظيما للعمل من قبل الإدارة التعليمية لتكون اسوة لغيرها من مدارس الإدارة.