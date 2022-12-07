عضو بمبادرة «الحركة بركة»: هدفنا تقليل الشعور بالوحدة عند كبار السن

قالت الدكتور مها خليفة، اختصاصي التغذية العلاجي، إن مبادرة «الحركة بركة» لكبار السن، انطلقت خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وجاءت الفكرة إلى المحامية دينا حشيش بعمل مبادرة لمساعدة كبار السن خاصة أن معظمهم كانوا يعانون من الوحدة خلال تلك الفترة، وبالتالي عمل نشاطات مختلفة أو صفحة على تطبيق فيسبوك تسمى «GOLDEN YEARS COMMUNITY»، لتقليل الشعور بالعزلة والوحدة، موضحة أنه بعد مرور فترة تحولت الصفحة إلى مؤسسة بتصريح من وزارة التضامن الاجتماعي.

صفحة للمبادرة على فيسبوك

وأضافت خلال حوار لها على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن الهدف من إطلاق مبادرة « الحركة بركة»، التشجيع على الرياضة لكبار السن، والاحتفال بتحول المبادرة من صفحة فيسبوك لمبادرة حقيقية على أرض الواقع ولها نشاطاتها المختلفة، فضلا عن أنها مبادرة غير هادفة للربح.

وتابعت أنه منذ انطلاق مبادرة «الحركة بركة»، لم يتقبل عدد كبير من كبار السن فكرة المبادرة، مشيرة إلى أن التسجيل في المبادرة عبر الإنترنت كان قليل جدا، ولكن من خلال زيادة عدد المشاركات أصبح هناك نحو 1000 شخص من كبار السن.

المبادرة أثبتت نجاحها

وأوضحت عضو مبادرة «الحركة بركة» لكبار السن، مها خليفة، أن المبادرة أثبتت نجاحها من خلال الزيادة الكبيرة في الأعداد المشاركة في المبادرة، موضحة أن الجمعية تعتبر أول نشاط معلن، بالإضافة إلى أن شهر أكتوبر أساس المبادرات المرتبطة بالرياضة والحركة.