أكاديمية البحث العلمي تفتتح بنك الجينات والأصول الوراثية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا افتتاح بنك الجينات والأصول الوراثية للأحياء المائية المصرية، بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

والمركز الجديد عبارة عن بنك حيوي ومصدر تجميع الأصول الوراثية بتمويل من أكاديمية البحث العلمي ومقره مركز أبحاث المياه الداخلية والمزارع السمكية، التابعة للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية، وهو مجال لم تتطرق له أي جهة بحثية أو حكومية في مصر من قبل.

خلق تكنولوجيا حفظ الأصول الوراثية

شهد الافتتاح الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية نيابة عن الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور الدكتور عادل علي أحمد، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد

ويهدف البنك إلى خلق تكنولوجيا حفظ الأصول الوراثية للأحياء المائية ولاسيما الأسماك الاقتصادية، وإنشاء أطلس تعريفي دقيق للأحياء المائية المصرية، بالإضافة إلى الاستفادة من المحتوى الوراثي للأحياء المائية في التطبيقات الصناعية والبيئية.

تقديم خدمات التحاليل الوراثية

ويعد البنك خطوة فاعلة لتنفيذ أحد المشروعات البحثية ضمن نداء الاقتصاد الأزرق بتمويل من الأكاديمية يبلغ 3 ملايين جنيه؛ لوجود كيان يحافظ على الأصول الوراثية للأسماك والكائنات المائية ذات الأهمية الاقتصادية لسنوات طويلة، بعيدا عن العوامل البيئية والبشرية، وإنشاء قاعدة بيانات للأنواع القاطنة في البيئة المائية المصرية على أساس البصمة الوراثية.

وأكدت أكاديمية البحث العلمي، على أن البنك يهدف إلى مساعدة أصحاب القرار في رصد وتتبع هذه الأنواع للمحافظة على استدامتها، إلى جانب خلق منظومة الاستفادة من المحتوى الوراثي للأحياء المائية في التطبيقات الصناعية، وإعداد جيل من الباحثين في مجال تحليل وحفظ وتسويق الأصول الوراثية للأحياء المائية، لا سيما تقديم جميع خدمات التحاليل الوراثية المتخصصة للأحياء المائية لكل الهيئات الحكومية والخاصة.