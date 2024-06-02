محامٍ يوضح ضوابط النفقة الزوجية.. هل تُرفع الدعاوى مجمعة أم مفردة؟

تعتبر النفقات الزوجية مصدر الرزق الوحيد للمرأة عقب انتهاء الرابطة الزوجية، خصوصاً إذا كانت لا تعمل، ولكن هل يجب أن ترفع الزوجة نفقة الصغار والمتعة والفرش والغطاء في دعوى واحدة أم كل دعوى على حدة، للإجابة على هذا التساؤل تواصلت «الوطن» مع عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض.

ما هي النفقة الزوجية؟

قال عمرو عبد السلام المحامي، إن النفقة الزوجية في القانون تعني واجب الزوج الإنفاق على زوجته والنفقة تشمل الطعام، الملبس، الإقامة، وكل ما يلزم لتعيش الزوجة وصغارها حياة كريمة ولائقة، مشيراً إلى أنه يجب على الزوجة أن تقيم كل دعوى من الدعاوى السابق ذكرها على حدة.

رفع كل دعوى على حدة

وأضاف عبدالسلام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن فكرة إقامة كل دعوى على حدة هي لمصلحة الزوجة، فمثلاً عن وجود أكثر من شخص في الدعوى كالأم والأولاد معاً فإن القاضي يحكم بالنفقة بالتساوي فيما بينهم، أما اذا أقامت كل دعوى من هذه الدعاوى على حدة فيحكم القاضي بمبلغ كبير يكفي لنفقة الزوجة والأولاد، مشدداً على أن هذا لا يغل يد الأم عن رفع دعوى لاحقاً تطالب فيها بزيادة نفقة الزوجية في كل الأحوال.