هل يمكن توريث نفقة الزوجة عند الوفاة؟.. قانون يجيب

تعتبر النفقة العمود الفقري الذي تعتمد عليه الزوجة بعد طلاقها من زوجها، لسد احتياجاتها الشخصية ومتطلبات أطفالها.

ونرصد لكم في السطور التالية معني النفقة، ومدى صحة توريث النفقة الزوجية، حال وفاة المطلقة.

ما هي النفقة؟

قال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، إن قانون الأحوال الشخصية عرف النفقة الزوجية علي أنها: «دين على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء».

النفقة لا تسقط بوفاة المطلقة

وأضاف «عبد السلام» في تصريحات لـ«الوطن»، أن دين النفقة الزوجية لا يسقط بموت أحد الزوجين، ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول عن متجمد النفقة من تركته، وإذا ماتت الزوجة كان متجمد النفقة تركة تورث عنها لورثتها الشرعيين.

منع الزوج من السفر

واستكمل محام النقض، أنه طبقًا لقانون الأحوال الشخصية، تستطيع الزوجة أن تمنع زوجها أو طليقها من السفر في حالة عدم سداد مديونية عليه، وتتمثل هذه المديونية في متجمد نفقة الصغار، وذلك رغبة من المشرع وواضعي القانون في ضمنا حياة كريمة للمطلقة وصغارها حتى لا يتنصل الزوج من الإنفاق عليهم.