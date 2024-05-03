طريقين لصرف النفقة للمطلقة حال تعسر الزوج.. منها اختصام الجد في الدعوى

النفقة الزوجية هي عصب الحياة للزوجة بعد طلاقها، خصوصاً أنها تعتبر المصدر الوحيد لدخل الزوجة للإنفاق على أطفالها، ونشرح لكم في سطور من خلال خبير قانوني كيف تتصرف الزوجة حال حصولها على حكم وعدم قدرة الزوج على السداد.

قال أيمن محفوظ المحامي، إن النفقة الزوجية هي دين مستحق في ذمة الزوج ولا يسقط بالتقادم ولا يمكن إسقاطة إلا بالإداء أو الإبراء من قبل الزوجة، ولكن كيف الحال إذا حصلت الزوجة على حكم نفقة دون أن يستطيع الزوج سداد المبالغ المحكوم بها.

اختصام الجد في دعوى النفقة

وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك طريقين أولهما اختصام الجد للأب في الدعوى لكي يسدد النفقة باعتباره أبا للزوج، وذلك في حالة إثبات أن الجد ميسور الحال فيكون ملتزماً بأداء النفقة الزوجية المحكوم بها بدلاً من ابنه.

التوجه إلى بنك ناصر الاجتماعي بأصل الحكم

وأوضح أن الطريق الثاني هو التوجه إلى بنك ناصر الاجتماعي بأصل الصيغة التنفيذية للحكم ويقوم البنك بدوره بصرف مبلغ معين للزوجة لكي يساعدها على نفقات الصغار.