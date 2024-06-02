أعلنت مختلف مديريات التربية والتعليم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 7 محافظات، وهي الدقهلية وشمال سيناء والوادي الجديد وبورسعيد والجيزة والقاهرة، خلال الأسابيع الماضية بعد انتهاء الامتحانات في أواخر مايو.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات

وجاء رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات كالآتي:

أعلنت محافظة شمال سيناء، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني، وحددت رابط من أجل الحصول على النتيجة من هنا.

- محافظة بورسعيد وجاء رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد من هنا.

- محافظة الوادي الجديد: قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد بتحديد رابط النتيجة من هنا.

- محافظة كفر الشيخ: جاءت النتيجة من خلال رابط من هنا بنسبة نجاح وصلت 86%، بعدد 52 ألفاً و822 طالباً وطالبة.

- محافظة القاهرة وصلت نسبة النجاح بها بـ84% بنسبة نجاح 157 أل طالب وطالبة، وجاء الرابط الخاص بالنتيجة من هنا

أعلنت محافظة الجيزة عن رابط محدد من أجل النتيجة بعد أن قامت المديرية باعتماد من هنا

- محافظة الدقهلية: قامت المديرية بتحديد رابط من أجل الإعلان عن النتيجة من هنا

- وفي محافظة السويس: اعتمدت مديرية التربية التعليم نتيجة الشهادة الإعدادية وحددت رابط من أجل الحصول عليها من هنا