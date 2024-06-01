قبول طلاب الشهادات المعادلة في الجامعات الخاصة وفقا لتنسيق عام 2023

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنّ المجلس أتاح للكليات الخاصة بدء القبول المبدئي للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية عبر التسجيل الإلكتروني للموقع، وذلك وفقاً للحدود الدنيا التي جرى العمل بها العام الدراسي الماضي، وذلك بصفة مؤقتة، ولحين إقرار المجلس الحدود الدنيا والقواعد التي سيتم قبول الطلاب بها في العام الدراسي الجديد.

تنسيق الجامعات الخاصة 2024

وذكرت المصادر لـ«الوطن»، أنّ المجلس سيعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعه الدوري لمناقشة الضوابط كافة والاستعدادات الخاصة بتنسيق الجامعات 2024، ومن المتوقع أنّ يستقر المجلس على الحدود الدنيا للعام الماضي لطلاب الشهادات المعادلة، أما بالنسبة للحدود الدنيا للقبول لطلاب الثانوية العامة 2024 المصرية، فسيتم تحديدها بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ودراسة شرائح المجاميع.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا للقبول لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وفقًا للعام الماضي:

- تنسيق كليات العلاج الطبيعي 80%.

- تنسيق كليات طب الأسنان 85%.

- تنسيق كليات الطب البشري 90%.

تنسيق كليتي الإعلام والآثار

- تنسيق كليات الإعلام 58%.

- تنسيق كليات الآثار 58%.

- تنسيق كليات علوم الحاسب 65%.

- تنسيق كليات الهندسة 70%.

- تنسيق كليات الصيدلة 75%.

- تنسيق كليات الطب البيطري 58%.

- تنسيق كليات العلوم الأساسية 58%.

-تنسيق كليات الاقتصاد والإدارة 58%.

- تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية 58%.

-تنسيق كليات اللغات والترجمة 58%.

-تنسيق كليات التربية 58%.

- كليات الفنون التطبيقية 58%.

- تنسيق كليات الحقوق والقانون 58%.

- تنسيق كليات العلوم الاجتماعية 58%.

- تنسيق كليات التمريض 58%.

- العلوم السينمائية 58%.