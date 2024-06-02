ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات اليوم منها القاهرة والجيزة، وذلك بعدما أعلنت المحافظتان نتيجة الشهادة الإعدادية وأسماء الأوائل للعام الدراسي 2023- 2024 فور الاعتماد الرسمي.

وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظتي القاهرة والجيزة برقم الجلوس، وطريقة الاستعلام عنها:

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظتي القاهرة والجيزة بالاسم ورقم الجلوس

ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظتي القاهرة والجيزة بالاسم ورقم الجلوس عن الطريق الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظتي القاهرة والجيزة، والاستعلام عن النتائج بالطرق التالية:

نتجية الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

- الدخول على البوابة للإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنــــــا.

- الضغط على استعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية.

- إدخال رقم الجلوس.

- الضغط على استعلام.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

- الدخول على البوابة للإلكترونية لمحافظة الجيزة من هنــــــا.

- الضغط على استعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية.

- إدخال رقم الجلوس.

- الضغط على استعلام.