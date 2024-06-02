اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة السويس.. اعرف درجاتك

اعتمد اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، محافظ السويس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة السويس، صباح اليوم الأحد، بنسبة نجاح بلغت نحو 86.67%، وذلك بحضور ياسر عمارة مدير عام التربية والتعليم بالسويس، وسلمى الشاعر مستشار المحافظ للتعليم، وسيد حمدان وكيل مديرية التربية والتعليم، وإبراهيم عطا رئيس لجنة النظام والمراقبة، وأيمن عبد العظيم وكيل لجنة النظام والمراقبة.

وقدّم المحافظ، التهنئة للناجحين في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، مؤكدًا أهمية بذل كل الجهد والاجتهاد واكتساب المعرفة من أجل النجاح للحصول على الدرجات الأعلى والتفوق، ليكون في المستقبل القريب مواطنًا صالحًا يفيد المجتمع، مؤكدًا على أولياء الأمور أهمية إعطاء الثقة لابنائهم، وبث روح الاعتماد على النفس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة السويس

ويمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الحصول على درجاتهم بسهولة ويسر من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة السويس عبر إتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على بوابة التربية والتعليم بمحافظة السويس اضغط «هنا».

- كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة، والضغط على عبارة بحث، والانتظار قليلًا حتى تظهر النتيجة.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بالسويس

وأعلن محافظ السويس، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بالسويس، والذين بلغ عددهم 10 طلاب بينهم 8 من طلاب المدارس الحكومية، مقدمًا الشكر إلى مديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة نحو الارتقاء بالعملية التعليمية والتعليم بمدارس السويس.

وتضمنت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بالسويس الآتي:

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 السويس

يشار إلى أنّ عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة السويس نحو 14 ألفًا و308 طالبًا وطالبة، نجح منهم 12 ألفًا و142 طالبًا، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية، والمكفوفين 100%.