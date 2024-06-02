ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الإسكندرية

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الإسكندرية، بعدما أعلنت محافظة الإسكندرية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية وأسماء الأوائل للعام الدراسي 2023/ 2024 فور الاعتماد الرسمي من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وجاء ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسكندرية، اليوم، بعد اعتمادها من قبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عقب الانتهاء من جميع أعمال التصحيح وتجميع الدرجات وإعداد النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الإسكندرية

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسكندرية التي ظهرت الآن، ويمكن الحصول عليها عبر موقع مُديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، وهو الموقع الرسمي حيث يتم الدخول على هذا الرابط؛ اضغط هنا.

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2024

جاء ذلك بعدما تمت أعمال التصحيح بالدقة التامة في تقدير الدرجات ورصدها قبل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2024.

يأتي ذلك بعد ترقب أكثر من 104 آلاف طالب وطالبة، يبحثون عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس، وفقاً لإحصائية مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بأن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية كان بلغ 104113 طالبا يؤدون امتحاناتهم أمام 384 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها 62 لجنة بإدارة المنتزه أول، و41 لجنة بالمنتزه ثان، و78 بإدارة شرق، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و 10 لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و34 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب و10 لجان للمهني والتربية الخاصة.