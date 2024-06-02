‎نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس.. محافظة الجيزة تخصص رابطا لمعرفتها

كشفت مصادر في محافظة الجيزة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن الاطلاع على ‎نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس من خلال الرابط الذي خصصته المحافظة للشهادات والمراحل التعليمية، تيسيرا على الطلاب وفي إطار الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المحافظة للتيسير على المواطنين.

‎نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2024

وأوضحت محافظة الجيزة وفقاً لتقرير صادر عنها الخطوات والدرجات العلمية للاطلاع على نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس من خلال «رابط» خصصته الوزارة لذلك.

خطوات الاطلاع على نتيجة الصف الأول الثانوي 2024

** البداية الدخول إلى البوابة الإلكترونية للاطلاع على النتيجة «رابط».

** اختيار المرحلة والصف الدراسي.

** كتابة الرقم القومي وكذلك كتابة رقم الجلوس.

وأوضحت المحافظة توزيع درجات نتيجة الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني 2024.

- اللغة الأجنبية الثانية: 30 درجة.

- اللغة الأجنبية الأولى: 40 درجة.

- الجغرافيا: 20 درجة.

- الفلسفة: 20 درجة.

- الأحياء: 20 درجة.

- الفيزياء: 20 درجة.

- التاريخ: 20 درجة.

- الرياضيات: 40 درجة.

- الكيمياء: 20 درجة.