انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 في محافظة الشرقية.. لا شكاوى

يواصل الطلاب والطالبات أداء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 في محافظة الشرقية، حيث أدى طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي اليوم الأحد امتحانات العام الدراسي 2024/2023 في مادتي الفقه والإنشاء على مستوى 17 إدارة تعليمية، وسط أجواء اتسمت بالهدوء وعدم وجود أي شكاوى من الامتحانات، حيث جاءت في مستوى الطالب المتوسط ومن المنهج الدراسي، وذلك بحسب المنطقة الأزهرية بالشرقية.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بمحافظة الشرقية

وشدد الدكتورالسيد الجنيدي، رئيس لإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية على رؤساء اللجان على بالتكاتف والتعاون مع الملاحظين وتوزيعهم بشكل يحقق العدالة في ضبط اللجان وفق ضوابط وتعليمات رئاسة القطاع، لضمان توفير الأجواء المناسبة لتأدية الطلاب الامتحانات في سهولة ويسر والعمل واحتواء الطلاب والعمل على حل اي مشكلة فور حدوثها.

تذليل العقبات في امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بمحافظة الشرقية

وأشار إلى أن من العوامل الرئيسية لتذليل العقبات والخروج بأعمال امتحانات الثانوية بر الأمان اليقظة والانتباه، والتحلي بالحنكة والتعامل تحت الضغوطات في قيادة اللجان، وذلك حرصا على مصلحة الطلاب والطالبات، وتأمين اللجان من قبل رجال الشرطة، وتوفير الخدمات الصحية.