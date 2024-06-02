مصر تواصل تحركاتها لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي غزة

انطلقت طائرات النقل العسكرية المصرية، على مدار الأيام الماضية، يرافقها نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة، ضمن التحالف الدولي من المملكة الأردنية الهاشمية نحو قطاع غزة، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات، بالمناطق التي يصعب الوصول إليها داخل القطاع، للتخفيف من جراح وألم السكان.

يأتي ذلك استمرارا للتحركات المصرية المبذولة لإيقاف الحرب داخل قطاع غزة، والحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية، والعمل على إنفاذ المساعدات بالكميات الكافية لإنقاذ أهالي القطاع، وتأكيدا على دعم مصر للقضية الفلسطينية، في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط، لدفع المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتمنح تلك المساعدات أهالي قطاع غزة قدرا ضئيلا من الأمل، جراء استمرار الحرب داخل القطاع.