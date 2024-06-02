أمين الفتوى: من أراد الزواج بثانية فليخبر الأولى ولها حرية الاختيار

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: «زوجى تزوج على ولم أعرف إلا بعد أن طلقها وحياتي معه في مرار ولا أستطيع أن أسامحه، ماذا أفعل؟».

وقال أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: «المفروض من يريد الزواج بثانية فليخبر الأولى حتى تكون حياته مستقرة، ولا يحدث مشاكل، فإن رفضت يتوقف الأمر ويتناقشا في الأسباب حتى يتفقا على أمر الزواج من عدمه».

وتابع: «حدثت المشاكل هنا مع السائلة بعد ما اكتشفت زواجه وطلاقه، يبقى عدم المعرفة خلانا نعيش في حياة هادئة ومستقرة، ولما رجع للزوجة الأولى يبقى كده عرف إنها الأفضل، يبقى انتى زعلانة ليه، ما كل دى أمور إيجابية سيباها ليه، الحمد لله إن الأمور مرت بسلام».