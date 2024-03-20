ما بين هاجر أحمد وسارة نور.. الجمهور يتوقع الزوجة الثانية لمصطفى شعبان في مسلسل المعلم

أحداث مشوقة شهدتها الحلقة 9 من مسلسل المعلم، بطولة الفنان مصطفى شعبان كان من أبرزها ظهور الفنانة سهر الصايغ التي تجسد دور «زمزم» وهي زوجة المعلم، إذ كانت تنزف من فمها وهي نائمة ولا ترد على ابنها، الأمر الذي جعل الجمهور يشك في وفاتها، خاصة أنها مصابة بسرطان الدم.

توقعات الجمهور عن زوجة المعلم

انقسمت آراء الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين زواج الفنان مصطفى شعبان من «دهب» الدور الذي تجسده الفنانة هاجر أحمد أو الزواج من سارة نور وهي ابنة الفنان أحمد بدير الذي يقدم دور المعلم الجنتل، إذ جاءت التعليقات «هو شكله هيتجوز دهب عشان بيحبها من زمان بحسب كلام زمزم»، «هو ممكن يتجوز الدكتورة لو دهب اتجوزت عنتر»، وآخر «ممكن مراته ماتموتش ويفضلوا مكملين».

وخلال أحداث الحلقة 9 من مسلسل المعلم سخرية الفنان مصطفى شعبان، من ملوك سوق السمك، وهو الفنان منذر ريحانة والفنان طارق النهرى والفنانة سلوى خطاب، أحمد بدير، انتصار، وذلك بسبب تحريض بعض البلطجية على المعلم لسرقة شنطة فلوس السمك، حتى يتمكنوا من منعه للعودة بالسمك من السويس.

مواعيد عرض مسلسل المعلم

تعرض الحلقة 10 من مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان على قناة الحياة في تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، والعمل من تأليف محمد الشواف عمرو الدرديري، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.