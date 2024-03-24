مصطفى شعبان في وضع صعب لاختيار الزوجة الثانية.. «يا ترى هيختار مين»

خلال الأحداث الماضية من مسلسل المعلم، كانت «زمزم» زوجة المعلم الذي يؤدي دوره الفنان مصطفى شعبان، تحاول إقناع «دهب» وتجسدها هاجر أحمد بالزواج من زوجها المعلم، بعد أن اكتشفت إصابتها بمرض السرطان، وأنها في مراحلها الأخيرة.

محاولة زمزم في زواج زوجها المعلم

«زمزم» وتجسدها سهر الصايغ، تخشى كثيرًا على زوجها ونجلها الصغير «حسن» بما يمرا به بعد وفاتها، لذلك تحاول بشتى الطرق أن تجعل المعلم يتزوج من صديقتها «دهب»، التي كانت بينها وبين المعلم قصة حب كبيرة قبل زواجه من زمزم.

وبعد ظهور الدكتورة «ملك» التي تؤدي دورها سارة نور، ونظراتها العاشقة تجاه «المعلم» وذهابها باستمرار إلى السوق من أجل رؤيته، وهو ما دفع شعور الغيرة يتملك من قلب «دهب» الذي يحمل مشاعر تجاه المعلم، فهو حبها الأول ولا زالت تحبه حتى الآن.

توقعات الجمهور في اختيار الزوجة الثانية

وتساءل الجميع عن من ستكون الزوجة الثانية للمعلم، هنا انقسم الجمهور ما بين «ملك» و«دهب»، إلا أن البعض رجح أنها ستكون «دهب» لعدة أسباب منها أنها حبه الأول قبل زواجه من زمزم، وأنها صديقة زوجته وهي أكثر من تهتم بابنه الصغير حسن، الذي يحبها بشدة كبيرة لدرجة أنه أصبح يناديها بـ«ماما دهب».

بينما الدكتورة ملك، هناك عقبات آخر تمنعه من الزواج منها، أولا سيكون والدها الجنتل، الذي يكرهه المعلم كثيرًا، وعنتر ووالدته «فوز»، والعداء الكبير بينه وبين المعلم «شداد».