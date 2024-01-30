سبب رحيله عن ليفربول.. 5 معلومات عن الزوجة الثانية في حياة كلوب

«صديقة ومستشارة وحبيبة وزوجة»، 4 أدوار تلعبها ولا ساندروك زوجة المدرب الألماني المخضرم يورجن كلوب، الذي يتولى مهمة الإدارة الفنية لنادي ليفربول الإنجليزي، على أن تنتهي تلك الحقبة الطويلة والمثمرة مع الريدز، بنهاية الموسم الجاري.. فهل لزوجته دورًا في هذا القرار؟

من هي زوجة يورجن كلوب؟.. المتحكم الأول في مسيرته

شخصية بعيدة تمامًا عن الأضواء، رغم كونها الداعم والسند الأول ليورجن كلوب، لكونها بمثابة جندي مجهول في حياته، تدير حياته في بعض الأحيان وتتحكم في قراراته في أحيان أخرى، إذ كانت السبب الرئيسي في انتقاله إلى ليفربول، ويبدو أنها ستكون السبب خلف رحيله وانتقاله لأي من الأندية التي ترغب في ضمه.

ولا ساندروك، زوجة يورجن كلوب، هي فنانة وكاتبة للأطفال، كما أنها تدير أعمال زوجها الألماني، ولدت في ألمانيا عام 1967، درست الفنون في جامعة هامبورج، وعرضت أعمالها في العديد من المعارض في ألمانيا وخارجها.

في عام 2000، بدأت أولا ساندروك الكتابة للأطفال، إذ نشرت كتبًا عديدة من تأليفها، ومنها خاصة بكرة القدم للأطفال، تحت عنوان «الفريق الصغير لكرة القدم» و«ساحر كرة القدم».

في عام 2005، تزوجت أولا ساندروك من يورجن كلوب، وكانت الزوجة الثانية في حياته، إذ تزوجها بعد الانفصال عن زوجته الأولى، وبالفعل كان لها تأثير استثنائي إذ ساعدته في إدارة أعماله، كما أنها كانت مصدر دعم كبير له.

في عام 2015، انتقل يورجن كلوب إلى ليفربول بتوصية منها، بعدما دخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد، لكنها أقنعته بعدم قبول العرض أو الاستماع للمفاوضات، وساعدته في الاستقرار في المدينة الجديدة، والتواصل مع المجتمع المحلي، واشتهرت بشخصيتها المبهجة والإيجابية، وهي معروفة أيضًا بدعم زوجها وعائلتها.

وقبل تجديد عقده مع ليفربول، كان يورجن كلوب أكد أن زوجته أقنعته بالبقاء لأطول فترة ممكنة وبناء حقبة تاريخية مع الفريق، الأمر الذي جعله يوافق على رغبتها ويجدد عقده حتى 2026، إلى جانب كونها أيضًا سر رحيله عن ليفربول، إذ يرغب في قضاء فترة مع زوجته وأسرته، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

معلومات عن زوجة يورجن كلوب