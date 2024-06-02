وزير الداخلية يستقبل نظيره الكويتي لمناقشة مستجدات القضايا الأمنية المشتركة

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت، والوفد المُرافق له، خلال زيارته الرسمية إلى مصر.

استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

وأعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على توطيد أوصر التعاون مع أجهزة الأمن بدولة الكويت الشقيقة في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

تضافر الجهود لمُحاصرة الظواهر السلبية

وأشار إلى حتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الجرائم المُنظمة والإلكترونية بمُختلف أشكالها في ظل المُتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

العلاقات الوثيقة بين البلدين

من جانبه، أعرب الوزير الضيف عن أن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية للاستفادة من القدرات التدريبية في مُختلف مجالات العمل الأمني.