تحالف الأحزاب يعقد اجتماعا لبحث عدد من القضايا الداخلية والخارجية بعد قليل

يجتمع تحالف الأحزاب المصرية، المؤلف من 42 حزبًا سياسيًا، برئاسة النائب تيسير مطر، الذي يشغل منصب وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل بعد قليل؛ لعقد اجتماع مهم في مقر إرادة جيل بمنطقة جاردن سيتي بالقاهرة.

ويتضمن الاجتماع عددًا من كلمات رؤساء الأحزاب وعلى رأسهم النائب تيسير مطر، الأمين العام للتحالف، إذ يتطرق الاجتماع لمناقشة الأوضاع الحالية على الصعيدين الداخلي والخارجي، وذلك في ظل اضطراب الأوضاع في المنطقة.

ويتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة ملف الأمن القومي المصري ودعم القيادة السياسية، بالإضافة إلى استعراض المعايير المزدوجة وفقدان الثقة في الهيئات والمنظمات الدولية، وفتح ملف حوادث شركات النقل الخاصة مثل أوبر وكريم وتأمين الأسرة المصرية.

مناقشة مشكلات منظومة النقل الذكي

وأكد النائب تيسير مطر، أن تحالف الأحزاب سيناقش جميع مشاكل منظومة النقل الذكي، بدءًا من شركات النقل مثل أوبر وكريم، معربًا عن رفض التحالف للمشكلات التي واجهها الركاب مؤخرًا، مثل حوادث الاعتداء والتحرش.

وأضاف مطر في بيان، أن هناك قلقًا ينتاب المواطنين بسبب تكرار هذه الحوادث، وأنه يجب مواجهتها بشكل حاسم وسريع، مشيرًا إلى أن التحالف سيبحث كافة الحلول لوضع ضوابط وقواعد لاستمرار فكرة النقل الذكي في مصر.