حزب الجيل: الحوار الوطني قادر على تقديم الدعم والمشورة للحكومة 

ثمّن الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، أمين عام الحزب بالدقهلية التماس مجلس أمناء الحوار الوطني، عقب اجتماعه الأخير أمس، الذي استمر نحو 10 ساعات لبحث ومناقشة ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي المصري، بالإفراج عن المحبوسين احتياطًا لارتباطهم بأنشطة تدعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنها خطوة هامة لتوحيد الصف المصري وتلاحم الشعب مع مؤسسات الدولة الوطنية؛ للحفاظ على الأمن القومي وحماية الأراضي المصرية وسيادتها.

الحوار الوطني

وأكد «هجرس» في بيان، أن الإفراج المحبوسين احتياطًا لارتباطهم بأنشطة تدعم القضية الفلسطينية، سيكون مؤشرًا على حسن النية والرغبة في إشراك جميع الأطراف في الحوار الوطني، وتعزيز المصالحة بين مختلف التوجهات السياسية، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة، وسيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل، منوهًا إلى ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر، نظرًا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.

القضية الفلسطينية

وأشاد في هذا الصدد بتحركات القيادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية، وصد كل محاولات تصفيتها والوقوف أمام التهجير القسري، لافتًا إلى أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني تطرق خلال 10 ساعات من المناقشة لعدد من الملفات ذات الأهمية، خاصة ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة، على الحدود الشمالية الشرقية لمصر، وتأثيرها على الأمن القومي المصري، إضافة إلى الإعلان عن تولية الحوار مناقشة مجتمعية هامة لملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في إطار آلياته القوية في إجراء الحوار وفقًا للائحة المنظمة بكل شفافية.

وشدد على أن أهمية هذا الملف أنه يمس حياة ما يُقدر ب 70 مليون مواطن، وهو ما يتطلب دراسة متأنية تستمع فيها الحكومة لجميع وجهات النظر، مؤكدًا قدرة الحوار الوطني على تقديم الدعم والمشورة للدولة المصرية علي مستوي التعامل مع القضايا الإقليمية، فضلا عن القضايا المحلية التي تمس حياة المواطنين، وهو ما أبدى فيه الحوار نجاحات عدة، إذ يضمه مشاركين من خبرات وكفاءات في جميع المجالات، لديها القدرة علي مشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل مصر نحو البناء والتنمية.