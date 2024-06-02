«حماة الوطن» يعقد ندوة لدعم القضية الفلسطينية.. «دور تاريخي ودعم بلا حدود»

نظم حزب حماة الوطن ندوة حاشدة تحت عنوان «مصر والقضية الفلسطينية.. دور تاريخي ودعم بلا حدود»، حيث ندد الحزب بالعدوان الإسرائيلي وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني بعدة لغات عالمية.

وشهدت الندوة حضورا واسعا من قيادات وكوادر وأعضاء الحزب، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين وعدد من الفنانين، هدفت إلى التثقيف والتوعية بدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

تناولت الندوة التحديات الاستراتيجية الخارجية لمصر، والجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ، إضافة إلى مساهمات حزب حماة الوطن منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، كما أكد الحزب دعمه الكامل لقرارات القيادة السياسية في سبيل إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وفي هذا السياق، أشار اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري، إلى أنّ الرئيس جمال عبد الناصر في خمسينيات القرن الماضي، كان من قدم الرئيس ياسر عرفات للعالم داخل اجتماعات الأمم المتحدة بعد تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدا أنّ مصر منذ أول يوم مع القضية الفلسطينية، خاضت 4 حروب في سبيلها، واليوم تقدم أكثر من 80% من حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة.