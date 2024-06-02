ماذا يحدث للجسم بعد عملية تكميم المعدة؟.. طبيب يكشف مفاجأة صادمة

أصبحت عمليات تكميم المعدة من الحلول السهلة للعديد من السيدات اللاتي يرغبن في إنقاص وزنهن بطريقة سريعة، دون الالتزام ببرامج غذائية ورياضية مرهقة، لكن فاتورة ذلك قد تكلفهن معاناة طويلة من مشكلات صحية خطيرة، في حالة حدوث مضاعفات حادة.

ما هي عملية تكميم المعدة؟

وفقًا لما ذكره الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية لـ «الوطن» فإن عملية تكميم المعدة تقوم من خلال استئصال أو قص للمعدة للتخلص حوالى 50% إلى 80% منها جراحيًا، ويترك جزء من المعدة أشبه بالأنبوب، لا يتجاوز 120 مليلتر، يعمل على تقليل كميات الأكل.

ماذا يحدث للجسم بعد عملية تكميم المعدة؟

ووفقًا للطبيب، فإن الخطوة الأهم عقب تكميم المعدة، هي اتباع نظام غذائي صحي للمحافظة على نتائج العملية وتجنب آثار التكميم التي تسبب العديد من المضاعفات، منها:

مضاعفات حادة مؤقتة:

تحدث عادًة بعد فترة قصيرة من الجراحة وتشمل النزيف والشعور بالألم.

مضاعفات مزمنة:

تبدأ وتستمر لمدة أكثر من 6 أشهر من تاريخ إجراء العملية منها، الحساسية وعدم القدرة على تحمل بعض الأطعمة، وسوء الهضم، واضطراب المعدة، والإمساك.

أضرار تكميم المعدة على المدى البعيد الشائعة.

تمدد المعدة نتيجة للإفراط في الطعام، إذ تصبح قادرة على استيعاب كمية أكبر من الطعام في المرة الواحدة، وهذا من شأنه زيادة كمية الطعام التي يتناولها المريض، مما يؤدى إلى عدم القدرة على الاستمرار في فقدان الوزن، بل وإعادة اكتساب وزن جديد.