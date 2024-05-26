شيماء سيف تغير نظرتها لوزنها.. من الهجوم على الدايت إلى عملية تكميم المعدة

فرق كبير بين تصريحات الفنانة شيماء سيف قبل إجراء عملية تكميم المعدة وبعدها، فقبل أن تفقد 50 كيلو جرامًا من وزنها كانت تعبر في لقاءاتها الإعلامية عن حبها لجسدها وتقبلها لنفسها بهذا الشكل، لكن بعد إجراء الجراحة تغيرت نظرتها، وتحدثت خلال لقائها التليفزيونى الأخير عن المعاناة التي كانت تشعر بها في أثناء ممارسة حياتها اليومية بوزن ثقيل يحد من خطواتها ويضر بصحتها.

الفنانة شيماء سيف قبل خسارة الوزن

اضطرت الفنانة شيماء سيف لإجراء عملية تكميم المعدة والخضوع لها بسبب مشكلة في مفصل الرجل، ليحدث مفارقة كبيرة بين رأيها آلان ومن قبل، حول السمنة وخسارة الوزن، إذ عبرت خلال سابق لها، مع الإعلامية منى الشاذلي أن الوزن الزائد لم يسبب لها أي مشاكل: «وأنا صغيرة كنت بشوف أن كل الناس عندها مشكلة بسبب التخن، إلا أنا وكنت عادي بتعامل واتعلمت التفصيل والتطريز وبقيت مرتاحة وواجهت المجتمع وانطلقت».

وخرجت عنها الكثير من التصريحات منها أن زيادة الوزن لا يفقد الأنثى رونقها، وأنها تتمنى أن تمتلك القوة الخارقة التي تجعلها تتناول الطعام دون إصابتها بالسمنة: «عايزة أكل متخنش أبدًا»، والكثير من الفيديوهات الساخرة التي يتداولها الجميع حول رأيها في الطعام: «احنا هنعيش كام مرة في العمر ليه نعمل ريجيم كل ده عشان حد يقولي إيه ده أنت خسيتي، وأنا تخينة عادي وعندي لياقة».

عقب فقدان وزنها

كشفت الفنانة شيماء سيف عن إجراءها عملية تكميم للمعدة، وذلك في إحدى اللقاءات بعد تعرضها لأزمة صحية بسبب وزنها الزائد: «عملت تكميم أنا عارفة أني صاحبة كلام ليه أعمل رجيم وأنا قدامي شوكولاتة ولا مكرونة بشاميل، بس أنا كنت بقول بردو كله إلا صحتي»، وأوضحت أن أكثر ما كان يزعجها رؤيتها لثلاثة أرقام في وزنها على الميزان.

وأضافت أنها أجرت العملية بسبب وجود مشكلة في قدمها حدثت دون سابق إنذار: «ركبتي كنت مش قادرة اتنيها، كنت بصرخ من شدة الوجع، كنت بطلع أو أنزل سلمة واحس بوجع فظيع، وكلمت دكتور وعملت الأشعة وبعتها له، قال لي لازم نعمل تغيير مفصل أنتِ كأن عندك 80 سنة، وأول ما عملت العملية نزلت 20 كيلو وبدأت انزل».