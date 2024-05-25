بعد خسارة شيماء سيف 50 كيلو من وزنها.. ما شروط إجراء عملية تكميم المعدة؟

بإطلالة أنيقة وبسيطة، ظهرت الفنانة شيماء سيف في واحد من اللقاءات التليفزيونية، كاشفة إجراءها عملية تكميم المعدة مؤخرًا، الأمر الذي نتج عنه خسارة 50 كيلو من وزنها، ما ألهم كثيرين لخوض تلك التجربة، دون النظر إلى إمكانية ذلك الخيار من عدمه، وعلى غرار ذلك، هناك 3 حالات فقط يسمح فيها بإجراء تلك العملية.

3 حالات يُسمح فيها بإجراء عملية تكميم المعدة

يعتقد البعض أنّ عملية تكميم المعدة متاحة للجميع، إلا أنّ ذلك خاطئًا، فوجب النظر بعين الاعتبار إلى 3 شروط أساسية، تسمح للخضوع إلى عملية تكميم المعدة، وتكون العملية خيارًا متاحًا في الحالات الآتية:

في حال كون مؤشر الجسم يبلغ 40 أو أكثر الذي يشير إلى إصابة الفرد بالسمنة المفرطة.

عندما يكون مؤشر كتلة جسمك من 35 إلى 39.9 .

إذ كنت مصابًا بمشكلة صحية خطيرة ترتبط بشكل أساسي بالوزن، مثل داء السكري من النوع الثاني أو ارتفاع ضغط الدم الشرياني، أو انقطاع النفس النومي الشديد.

وفي حال عدم وجود أي من من المعايير الثلاثة، يمكنك في هذه الحالة الخضوع لإجراء أنواع معينة من جراحات إنقاص الوزن، في حال كان مؤشر كتلة جسمك يتراوح بين 30 و34، أو كنت مصابا بمشكلات صحية متعلقة بالوزن.

ومن جهته، أشار الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أنّ عملية التكميم تستهدف بشكل عام تقليل حجم المعدة، وذلك عبر إزالة جزء منها ليتبقى آخر صغير، مما يساعد بدوره في فقد قدرٍ كبيرٍ من الوزن الزائد والتخلص من هرمون الجوع واستبداله بالشعور السريع بالامتلاء والشبع.

ونصح «صبري» بضرورة إعطاء فرصة لاختيار التقنية المستخدمة للمريض، وذلك بعد الاطلاع على حالته وإذا كان مصابًا بفتق في الحجاب الحاجز أم لا لعدم تعريض حياته للخطر.

وأشار الدكتور عماد حلمي استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة وبطء الحرق، في تصريحات تلفزيونية، إلى أنّ عم القدرة على فقدان الوزن، ليس السبب الوحيد لإجراء عملية تكميم المعدة، وذلك راجع إلى أنّ الآثار الجانبية لعمليات التكميم تؤثر بشكل كبير على حياة مريض السمنة، وربما تصاحبه على المدى البعيد عدد من المشكلات الغذائية، ولعل أبرزها عدم القدرة على شرب المياه بشكل سليم.

مخاطر عملية تكميم المعدة

ويمكن أن تشتمل المخاطر المرتبطة بجراحة تكميم المعدة ما يلي: