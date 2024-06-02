«مطروح للنقاش» يستعرض المقترح الأمريكي لإنهاء حرب غزة

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: «مقترح أمريكي لإنهاء حرب غزة.. فهل يقبل به نتنياهو؟».

وجاء في التقرير: أنه في وقت تتعالى النداءات الدولية حول العالم مطالبة بحل جذري لوقف إطلاق النار في غزة بعد أشهر طويلة من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، الذي أودى بحياة آلاف المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال، تخرج الولايات المتحدة الأمريكية بمقترح لإنهاء الحرب التي بدأتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ السابع من أكتوبر الماضي، في ظل ترقب دولي للتفاعل الإسرائيلي المتوقع مع الحل الأمريكي.

واستكمل التقرير: تخوفات دولية وإقليمية عدة من تعنت إسرائيل في التعاطي مع الحل الأمريكي، وسط مطالبات بضرورة أن تمارس واشنطن دورا ضاغطا بشكل أكثر حسما وفاعلية على حكومة نتنياهو لقبول المقترح، خاصة أن الرفض الإسرائيلي سيضع الرئيس الأمريكي في موقف حرج على كافة الأصعدة.