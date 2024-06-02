حدث ليلا.. 120 ألف إسرائيلي ضد نتنياهو ودولة عربية تحتفل بالعيد في موعد مختلف

في الوقت الذي خرجت فيه مظاهرات عارمة ضد حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي تهديد عدد من الوزراء الإسرائيليين لبنيامين نتنياهو، أعلنت الصين هبوط مسبار خاص بها على الجانب المظلم من القمر، بينما كشفت وسائل إعلام مغربية عن احتفال دولة المغرب بعيد الأضحى في موعد مختلف عن باقي الدول العربية.

مظاهرات في تل أبيب

تظاهر عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين لحكومة دولة الاحتلال في تل أبيب، مساء السبت، مطالبين الحكومة بالمضي قدما في اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية، وإقالة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي وإجراء انتخابات مبكرة، بحسب ما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال المشاركون في المظاهرة، إنها الأكبر منذ مذبحة أحداث السابع من أكتوبر، حيث قدر منظمو الاحتجاج أن نحو 120 ألف متظاهر حضروا مسيرة تل أبيب، ونُظمت مظاهرات مماثلة في مواقع عديدة في أنحاء دولة الاحتلال، بحسب ما كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

الصين تعلن هبوط مسبار خاص

أعلنت الصين هبوط مسبار خاص بها على الجانب المظلم من القمر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخباري

وزراء يعلنون تفكيك حكومة نتنياهو

خرج عدد من الوزراء الإسرائيليين يعلنون عن تهديدا لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، حال التوصل إلى هدنة مع الفصائل الفلسطينية، بينهم بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الذي قال إنه لن يوافق على وقف إطلاق النار في غزة دون القضاء التام على حركة حماس، مهددا بحل الحكومة الإسرائيلية في حال الموافقة على الصفقة بالشروط التي تم الإعلان عنها، حيث اعتبر أن مثل هذ الاتفاق سيكون تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي.

وبعد تحذيرات عدد من الوزراء بانسحابهم من الحكومة إذا مضت إسرائيل قدما في الاقتراح الأخير لإطلاق سراح المحتجزين واتفاق وقف إطلاق النار في غزة، انتقدهم يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، لإطلاقهم تهديدات تتخلى عن الأمن القومي والمحتجزين وسكان الشمال والجنوب، قائلا: «هذه هي الحكومة الأسوأ والأكثر وحشية في تاريخ البلاد، بقدر ما يهمهم، يمكن أن تكون هناك حرب هنا إلى الأبد».

دولة عربية تحتفل بعيد الأضحى بموعد مختلف

وبحسب وسائل إعلام مغربية، أشارت التوقعات المبنية على الحسابات الفلكية إلى أن عيد الأضحى خلال هذه السنة يُرتقب أن يحل يوم الاثنين 17 يونيو بدولة المغرب؛ لتصبح الدولة العربية الوحيدة التي تحتفل يوم الاثنين، بينما تحتفل باقي الدول قبلها بيوم، تحديدا الأحد 16 يونيو 2024.