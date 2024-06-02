قرار عاجل من المالديف ضد الإسرائيليين بسبب العدوان على غزة.. ماذا فعلت؟

قررت حكومة جزر المالديف، في بيان لها اليوم الأحد، منع دخول الإسرائيليين إليها، وذلك بسبب العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 75 ألف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

جزر المالديف تمنع دخول الإسرائيليين

وأصدر مكتب رئيس المالديف بيانًا قال فيه: «إن مجلس الوزراء قرر تغيير القوانين بحيث يُمنع حاملو جوازات السفر الإسرائيلية من دخول الجزيرة»، وفق ما نشرت نيويورك تايمز الأمريكي.

وقال وزير الأمن الداخلي والتكنولوجيا في المالديف علي إحسان، إن الرئيس الدكتور محمد مويزو اتخذ هذا القرار في اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة للتأكد من تنفيذ القرار.

وأضاف أن الرئيس عين مبعوثًا خاصًا لفحص المساعدات المقدمة للفلسطينيين بعد أزمة غزة المستمرة منذ 8 أشهر، وأعلنت الحكومة عن حملة لجمع التبرعات لغزة والأونروا.

كما أدانت جزر المالديف العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال في مدينة رفح الفلسطينية وقالت إن «مثل هذا العدوان المتعمد وأعمال الإبادة الجماعية الموجهة ضد المدنيين تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي».

رد الاحتلال الإسرائيلي على القرار

وعقب هذا الإعلان، أصدرت وزارة الخارجية لدولة الاحتلال توصية بتجنب السفر إلى جزر المالديف، وهي توصية تنطبق أيضًا على حاملي جوازات السفر الأجنبية، وفق ما نشرت صحيفة يديعوت إحرونوت العبرية.

وجاء في بيان الوزارة: «في ضوء قرار حكومة المالديف بحظر دخول المواطنين الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية، توصي وزارة الخارجية المواطنين الإسرائيليين بتجنب أي سفر إلى جزر المالديف»، مضيفة «أن هذا القرار يشمل مزدوجي الجنسية من الإسرائيليين».

وأضاف البيان بالنسبة للمواطنيين الإسرائيليين المتواجدين في جزر المالديف فيجب عليهم المغادرة فورًا، وذلك لأنهم إذا واجهوا مشاكل لأي سبب فستواجه الخارجية الإسرائيلية صعوبة في مساعدتهم.