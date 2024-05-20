وزير خارجية جزر المالديف يدعو العالم للانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

قال وزير الدولة بوزارة خارجية جزر المالديف أحمد شيعان، إنّ القضية الفلسطينية إحدى القضايا القريبة للقلب في بلاده، مشددًا على أنّ انضمام بلاده للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل، التي تتهم إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تأتي بناءً على التضامن مع الشعب الفلسطيني في مطالبه من أجل حق تقرير المصير.

ضرورة تقديم كل الدعم للقضية الفلسطينية

وأضاف «شيعان»، في لقاء مع الإعلامية منى شكر، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس البلاد أكد الأهمية الكبيرة للقضية الفلسطينية وضرورة تقديم كل الدعم الممكن.

الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا

وتابع شيعان: «الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا عادلة وفرصة لإظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه الخطوة القانونية، ولا بد من حث كل الدول على الانضمام، ونحن على قناعة بأن عددًا من الدول الأخرى حول العالم سيلتحق بنا في هذه القضية، من أجل إيجاد حلٍ نهائي لهذا النزاع».