وزير خارجية المالديف: الإبادة الجماعية في غزة أمر مرفوض نهائيا

قال وزير الدولة بوزارة خارجية جزر المالديف، أحمد شيعان، إنّ بلاده تعمل على مدار الساعة على دعم القضية الفلسطينية، وذلك من خلال الدعوى التي حركتها دولة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.

توفير الأدلة والبراهين لدعم القضية الفلسطينية

وأضاف «شيعان»، في لقاء مع الإعلامية منى شكر، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل على توفير الأدلة والبراهين في هذه القضية، ونعقد مشاورات كثيرة مع الأطراف المعنية، ولدينا عدد من الدول التي نتعاون ونتشارك معها الكثير من الأفكار والخبرات وعبروا عن رغبتهم في التدخل في هذه القضية».

وتابع شيعان: «فريقنا القانوني يعمل على التنسيق الدائم مع الأطراف كافة والمحكمة لضمان أن يكون هناك عمل نهائي مشترك يطرح حلولا كثيرة لإرضاء الشعب الفلسطيني».

وواصل: «الأفعال التي تتصل بالإبادة الجماعية في غزة أمر مرفوض نهائياً ويتم تداوله في محكمة العدل الدولية، بناءً على التعهدات ذات الصلة بالحفاظ على الكرامة والإنسانية».