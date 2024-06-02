أعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 في الإسكندرية، إذ حقق 30 طالبا الدرجة النهائية، وهو ما يتبعه تكريمهم لتميزهم.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 في الإسكندرية بحسب الإعلان الرسمي.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024

نقدم لكم أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسكندرية والتي تأتي على النحو التالي.

1- محمود حسام الدين محمود، مدرسة الألسن الخاصة، إدارة العجمي

2 -صادق إبراهيم محمد عبد الغني، مدرسة بريليانس الجديدة الخاصة، المنتزه ثان.

3- رحمة محمد عبد الحميد عبد اللطيف، مدرسة ميرديان الخاصة، العجمي

4- يوسف رضوان العدوي، مدرسة ابن طولون، غرب.

5- عمر ثروث محمد، مدرسة بريليانس الجديدة الخاصة، المنتزه ثان.

6-آسر ناجي مجاهد، مدرسة معالي الشوادفي، المنتزه أول.

7-جنى خالد محمد، مدرسة فاطمة الزهراء، إدارة شرق.

8-معاذ عمرو إبراهيم، مدرسة محمد زهران الرسمية لغات، إدارة شرق.

9-بسملة ناصر جعفر، مدرسة محمد زهران الرسمية لغات، إدارة شرق.

10-ريم سعد علي، مدرسة أبو يوسف الخاصة، إدارة العجمي.

11-إبراهيم تامر إبراهيم، مدرسة فاطمة الزهراء، إدارة الجمرك.

12-أحمد اشرف صبحي، مدرسة رولان الرسمية لغات، المنتزه أول.

13-سارة محمد صابر، مدرسة الهانوفيل 2 الخاصة، إدارة العجمي.

14-هاجر أحمد عبد الحميد، مدرسة بريليانس الجديدة الخاصة، المنتزه ثان.

15-ملك فهد محمد، مدرسة الهانوفيل 2 الخاصة، إدارة العجمي.

16-يوسف سمير عبد القادر، مدرسة علي بن أبي طالب، المنتزه أول.

17-فريدة إسلام حمدي، مدرسة فاروق جويدة الرسمية لغات، المنتزه أول.

18-محمود جمال محمود، مدرسة عبد الله النديم، إدارة شرق.

19-يوسف السيد خليل، مدرسة علي بن أبي طالب، المنتزه أول.

20-عالية هاني رشاد، مدرسة محمد زهران الرسمية لغات، إدارة شرق.

21- محمد طارق السيد، مدرسة محمد رجب ميامي الرسمية لغات، المنتزه أول.

22- تسنيم إبراهيم عبد العال، مدرسة مصطفى النجار الرسمية، إدارة شرق.

23- روميساء أيمن عبد العليم، مدرسة السيدة أم سلمة تجريبي، العامرية.

24-ملك محمد نهاد، مدرسة الإقبال بنات السرايا، المنتزه أول.

25-ملك أحمد محمد، مدرسة الإخلاص لغات، إدارة غرب.

26-زياد اشرف محمد، مدرسة فاطمة الزهراء، إدارة الجمرك.

27-كاراس كيرلس جرجس، مدرسة سان فنسان دي بول، إدارة الجمرك.

28-محمد أحمد محمد عبد الحميد، مدرسة الإقبال أبيس، المنتزه أول.

29-كيرلس ألبرت نعيم، مجمع محرم بك الرسمية لغات، إدارة وسط.

30-هاجر محمد السيد، مدرسة المتحدة 3، المنتزه أول.

جاء ذلك بعدما اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 بنسبة نجاح بلغت 86.2 %، وذلك بنسبة نجاح أعلى 3 % عن العام الماضي