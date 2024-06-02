إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسكندرية اليوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية انتهاء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي، تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسكندرية، اليوم، بعد اعتمادها من اللواء محمد الشريف محافظ الإقليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسكندرية التي يمكن الحصول عليها عبر موقع مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية.

وبحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، فإن الدكتور العربي أبو زيد مدير المديرية، أصدر تعليماته للجان النظام والمراقبة بالدقة التامة في تقدير الدرجات ورصدها قبل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2024.

104 آلاف طالب في الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

ويترقب أكثر من 104 آلاف طالب وطالبة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس، وذلك وفقاً لإحصائية مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية التي أوضحت أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 104113 طالبا يؤدون امتحاناتهم أمام 384 لجنة بالإدارات التعليمية التسع، منها 62 لجنة بإدارة المنتزه أول، و41 لجنة بالمنتزه ثان، و78 بإدارة شرق، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة في حي غرب، و10 لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و34 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب و10 لجان للمهني والتربية الخاصة.