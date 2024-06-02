وصول وزراء التموين والتضامن والهجرة إلى عزاء والدة وزيرة الثقافة (صور)

وصل عدد من الوزراء بينهم الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، منذ قليل، إلى عزاء السيدة نوال محمد أحمد والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين على تقديم واجب العزاء إلى وزيرة الثقافة بينهم الكاتب يوسف القعيد والإعلامية هالة سرحان، والفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والفنان أشرف ذكي نقيب الممثليين.

وتوفيت والدة وزيرة الثقافة يوم الخميس الماضي، وشيعت الجنازة في اليوم التالي من مسجد الشرطة عقب صلاة الجمعة.