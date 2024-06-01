يسرا تنعي والدة وزيرة الثقافة: «تغمدها الله بواسع رحمته»

نشرت الفنانة يسرا عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، منشورا، قدمت من خلاله العزاء والنعي في وفاة والدة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، ودعت الله أن يرحمهما ويغفر لها.

يسرا تقدم واجب العزاء في وفاة والدة وزيرة الثقافة

وقالت الفنانة يسرا في المنشور: «أتقدم بخالص العزاء للوزيرة نيفين الكيلاني في وفاة المغفور لها والدتها، تغمدها الله بواسع رحمته والهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان، إن لله وإن إليه راجعون».