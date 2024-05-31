خالد يوسف: هند صبري حرة في اختلافها معي.. ويوسف إدريس علمني معنى الثقافة

كشف المخرج خالد يوسف عن أسباب خلافه مع النجمة هند صبري، قائلا إن هند صبري صرحت وقالت إنها لن تعمل مرة أخرى معي فرديت وقلت كل إنسان حر، وهي حرة ومن حقها ذلك وأنا أيضا حر ومن حقي أنا أيضاً عدم العمل معها.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: اختلفت مع هند صبري في فيلم ويجا لرفضها تمثيل أحد المشاهد الجريئة، متابعا: الثقافة ليست ما تمتلكه من معلومات، فقد تمتلك كم كبير من المعلومات وتصبح غير مثقف.

وأوضح أن يوسف إدريس أول من علمه معنى كلمة الثقافة، مشيرا إلى أنه عندما كان في الجامعة تم استضافة الكاتب الكبير يوسف إدريس في إحدى الندوات ودخل في سجال معه حول الاتحاد السوفيتي وأسباب سقوطه ثم سأله إدريس ما هو تعريف الثقافة من وجهة نظرك؟ فأسقط في يده ولم يعرف الإجابة.

ويشير خالد يوسف إلى أنه تمنى أن تبلعه الأرض في ذلك الحين لأنه لم يكن يعرف إجابة على أسئلة يوسف إدريس والذي أكد له أن الثقافة هي القدرة على جمع المعلومات وترتيبها واستنتاج الأشياء منها، موضحا أن هذا هو أول درس في حياته تعلمه من العظيم يوسف إدريس.

جدير بالذكر أن برنامج «بالخط العريض» يذاع على شاشة «الحياة» كل يوم جمعه في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية «إيمان أبو طالب».