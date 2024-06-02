إمام مسجد عمرو بن العاص: الغش من أخطر أمراض المجتمعات.. وصوره كثيرة

قال الشيخ يسري عزام، إمام مسجد عمرو بن العاص، إن الغش آفة من الآفات الموجودة في المجتمعات، وصوره كثيرة، وهو خلط الرديء بالجيد، لافتا إلى أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حذر من الغش لمَّا مرَّ على رجل وهو يبيع التمر، ويضع الرديء فى الأسفل والأجود من فوق، فقال: «مَن غشَّنا فليس منا».

الغش له صور كثيرة

وأضاف «عزام»، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «الغش له صور كثيرة فى البيع والشراء والميزان والغش فى الامتحانات وطلب العلم، والغش فى الزواج، وخداع الزوج أو الزوجة، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: (لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له)».

قصة عمر بن الخطاب وابنة بائعة اللبن

وأوضح إمام مسجد عمرو بن العاص: «قصة ابنة بائعة اللبن فى كتب الدين فى المدارس، فى ذات ليلة خرج الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، رضى اللَّه عنه، مع خادمه -أسلم- ليتفقد أحوال المسلمين فى جوف الليل، وفى إحدى الطرق جلس ليستريح من التجوال إلى جانب أحد الجدران، فإذا به يسمع امرأة تقول: قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه – أي اخلطيه – بالماء، فقالت الابنة: يا أُمَّاه، وما علمتِ ما كان من عَزْمَة أمير المؤمنين اليوم؟!، قالت الأم: وما كان من عزمته؟، قالت: إنه أمر مناديًا فنادى: لا يُشَابُ اللبن بالماء، فقالت الأم: يا بُنيّتي، قومي إلى اللبن فامْذقيه بالماء فإنك في موضع لا يراك عمر، ولا منادي عمر، فقالت الصبيّة: واللَّه ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء، إن كان عمر لا يرانا، فربّ أمير المؤمنين يرانا».

وتابع: «ما سمع عمر بن الخطاب ذلك أُعجِب بالفتاة لمراقبتها وخشيتها لله، وقال: يا أسلم، حدّد الباب بعلامة، واعرف الموضع، ثم مضى، فلما أصبح قال: يا أسلم، امضِ إلى الموضع فانظر من القائلة؟، ومن المقول لها؟، وهل لهما من بعل -زوج-، فذهب أسلم إلى المكان، فوجد امرأة عجوزًا، وابنتها أم عمارة، وعلم أنْ ليس لهما رجل، ثم عاد فأخبر عمر بن الخطاب».

واستطرد: دعا عمر بن الخطاب أولاده، فقال: هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوّجه، ولو كان بأبيكم حَركة إلى النساء ما سبقه منكم أحد إلى هذه الجارية، فقال عبد اللَّه بن عمر: لى زوجة، وقال أخوه عبدالرحمن: لى زوجة، وقال ثالثهما عاصم: يا أبتاه لا زوجة لي فزوِّجني، فبعث إلى الجارية فزوّجها من عاصم، فولدت لعاصم بنتًا، ولدت هذه البنت ابنة صارت أمَّا لـ«عمر بن عبد العزيز»، خامس الخلفاء الراشدين - رضى اللَّه عنه – إنها أم عمارة بنت سفيان بن عبد اللَّه بن ربيعة الثقفى، فأكرمها الله فى الدنيا بزواجها من ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وجعل من نسلها أميرًا للمؤمنين هو الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز».