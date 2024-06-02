هل بدأ فصل الصيف قبل موعده؟.. «الأرصاد» تكشف سبب الحر الشديد

تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة تصل إلى أكثر من 40 درجة مئوية على بعض المناطق، وذلك على الرغم من عدم دخولنا فصل الصيف حتى الآن؛ ما يجعل البعض في حيرة حول سبب الحر الشديد، وهو ما نوضحه لكم عبر السطور التالية:

سبب الارتفاع في درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الصيف يبدأ فلكيا يوم 20 يونيو الجاري، بتعامد الشمس على مدار السرطان، ما يعني أنه لم يبدأ رسميا إلى الآن على الرغم من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأوضحت «غانم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تلك الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة تحدث نتيجة اقترابنا من فصل الصيف بشكل رسمي، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام أمر طبيعي، بسبب الاقتراب من دخول فصل الصيف.

ذروة فصل الصيف

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة فصل الصيف تكون في شهر يوليو المقبل، والشعور بحرارة الصيف تكون على مدار أشهر يونيو ويوليو، وأغسطس، موضحة أن فصل الصيف في مصر يحدث فيه ارتفاع في قيم درجات الحرارة وارتفاع في الرطوبة، وتؤدي بدورها إلى زيادة إحساسنا بالحرارة عن القيم الفعلية، بالإضافة إلى عدد من العوامل الأخرى.