حالة الطقس غدا.. ارتفاع شديد في درجات الحرارة وتحذير من ظاهرتين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد 2-6-2024، في ظل استمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة الشديدة، لتتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، وحار على السواحل الشمالية، ويكون معتدلاً ليلاً على شمال البلاد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت الأرصاد الجوية، هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، لافتة إلى أن الرياح تتسبب في اضطراب في حالة الملاحة البحرية، على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعتها إلى 60 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج يصل 3.2 متر.

درجات الحرارة غدا الأحد 2 يونيو 2024

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة غدا الأحد 2 يونيو 2024، كما أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية:

القاهرة.. العظمى 37 والصغرى 24.

العاصمة الإدارية.. العظمى 38 والصغرى 23.

6 أكتوبر.. العظمى 38 والصغرى 23.

بنها.. العظمى 37 والصغرى 24.

دمنهور.. العظمى 36 والصغرى 23.

وادي النطرون.. العظمى 37 والصغرى 23.

الزقازيق.. العظمى 37 والصغرى 23.

شبين الكوم.. العظمى 37 والصغرى 23.

طنطا.. العظمى 36 والصغرى 23.

دمياط.. العظمى 29 والصغرى 22.

بورسعيد.. العظمى 29 والصغرى 22.

الإسماعيلية.. العظمى 37 والصغرى 21.

السويس.. العظمى 37 والصغرى 21.

العريش.. العظمى 30 والصغرى 19.

طابا.. العظمى 36 والصغرى 23.

شرم الشيخ.. العظمى 40 والصغرى 30.

كاترين.. العظمى 33 والصغرى 14.

الطور.. العظمى 37 والصغرى 25.

الإسكندرية.. العظمى 33 والصغرى 22.

مطروح.. العظمى 29 والصغرى 21.

العلمين.. العظمى 32 والصغرى 22.

الغردقة.. العظمى 41 والصغرى 29.

مرسى علم.. العظمى 41 والصغرى 30.

حلايب.. العظمى 35 والصغرى 27.

شلاتين.. العظمى 40 والصغرى 28.

الفيوم.. العظمى 40 والصغرى 25.

بني سويف.. العظمى 40 والصغرى 25.

المنيا.. العظمى 40 والصغرى 25.

أسيوط.. العظمى 41 والصغرى 26.

سوهاج.. العظمى 42 والصغرى 27.

قنا.. العظمى 45 والصغرى 28.

الأقصر.. العظمى 45 والصغرى 29.

أسوان.. العظمى 45 والصغرى 30.

الوادي الجديد.. العظمى 44 والصغرى 28.

أبو سمبل.. العظمى 44 والصغرى 30.