كيف يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على جسمك؟

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إنَّ ارتفاع درجات الحرارة يؤثر بالسلب على صحة الإنسان، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الإغماء وهبوط الدورة الدموية، والتهابات الجلد أو «حمو النيل» وسببه التعرق والحرارة، بالإضافة إلى تورم القدمين وتقلص العضلات والأخطر الاجهاد الحراري وضربة الشمس.

وأضاف «حته»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه من الضروري الاهتمام بالتغذية السليمة لتجنب مضاعفات الحر الخطيرة على صحة الإنسان، فاختلال كيمياء وظائف الجسم قد تنتج عن تناول الطعام بدون شرب كميات كافية من المياه أو العكس، والأعراض هي: «صداع ودوخة ونوبة الاجهاد الحراري أي عدم القدرة على حفظ الإتزان».

وأوضح أن ضربة الشمس أخطر من الإجهاد الحراري وسببها الرئيسي هو التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة والتأثير يكون على المركز المتحكم في درجة حرارة الجسم، وبالتالي ترتفع حرارة الجسم فوق الـ42 درجة بجانب احمرار العينين والتشنجات وفي بعض الحالات يدخل المصاب في غيبوبة، وينقل إلى العناية المركزة.