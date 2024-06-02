حالة الطقس في الإسكندرية.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 33 مئوية

يشهد طقس الإسكندرية خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وذلك تزامنا مع الموجة الحارة التي تضرب الجمهورية خلال الفترة الحالية، حيث تتجاوز درجات الحرارة 30 مئوية في عدة مناطق.

طقس الإسكندرية اليوم

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، حالة الطقس في الإسكندرية خلال الأسبوع الحالي، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وترتفع درجات الحرارة في الإسكندرية من اليوم الأحد إلى الجمعة المقبل، لتسجل القيم التالية:

- الأحد: العظمى 33 درجة فيما تنخفض ليلا لتسجل الصغرى 22 درجة.

- الاثنين: العظمى 31 درجة فيما تنخفض ليلا لتسجل الصغرى 21 درجة.

- الثلاثاء: العظمى 31 درجة فيما تنخفض ليلا لتسجل الصغرى 21 درجة.

- الأربعاء: العظمى 33 درجة فيما تنخفض ليلا لتسجل الصغرى 22 درجة.

- الخميس: 34 درجة وهو ذروة الموجة الحارة، وتنكسر بعدها درجات الحرارة وتبدأ في الهبوط التدريجي.

- الجمعة: العظمى 33 درجة فيما تنخفض ليلا لتسجل الصغرى 22 درجة.

نصائح لمواجهة الموجة الحارة في الإسكندرية

ووجهت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية عدة نصائح للمواطنين لمواجهة الموجة الحارة كما يلي:

- شرب الكثير من السوائل.

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة

- التواجد أسفل الشماسي حال زيارة شواطئ الإسكندرية بسبب أشعة الشمس القوية.