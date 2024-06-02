مدير مكتبة الإسكندرية ومنى الشاذلي ونادية مصطفى في عزاء والدة وزيرة الثقافة

حرص عدد كبير من المثقفين والفنانين والإعلاميين على تقديم واجب العزاء للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في وفاة والدتها السيدة نوال محمد أحمد، حيث يُقام العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ووصل إلى القاعة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والإعلامية منى الشاذلي والفنانة نادية مصطفى وعدد من وزراء الثقافة السابقين، منهم الدكتور عماد أبو غازي والدكتور صابر عرب والدكتور عبد الواحد النبوي.