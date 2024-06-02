وزراء التخطيط والأوقاف والرياضة يصلون عزاء والدة وزيرة الثقافة

حرص عدد من الوزراء والشخصيات العامة على تقديم واجب العزاء للدكتورة نيفين الكيلاني، في وفاة والدتها، المقام بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

ووصل منذ قليل، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتوافد عدد كبير من قيادات وزارة الثقافة والكتاب والفنانين والإعلاميين، إلى عزاء السيدة نوال محمد أحمد والدة وزيرة الثقافة.

وكانت توفيت والدة وزيرة الثقافة يوم الخميس الماضي، وشيعت جنازة الراحلة يوم الجمعة الماضي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.