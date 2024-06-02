عصام هلال: الحوار الوطني مؤسسة حية ومتفاعلة مع قضايا المجتمع

قال النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن الحوار الوطني أثبت أنه مؤسسة حية ومتفاعلة مع قضايا المجتمع، المحلية والإقليمية.

وأضاف «هلال» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنه جرى إدراج قضية السياسة الخارجية والأمن القومي المصري بمناقشات الحوار الوطني، منوها إلى أنّ اجتماعهم استغرق قرابة 10 ساعات؛ لكثرة وتنوع القضايا المطروحة على طاولته.

القضية الفلسطينية وتأثيرها على مصر

وأردف أنه كان على رأس الموضوعات، التي تناولها الاجتماع، القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، وذلك نظرًا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.

ونوه إلى أنّ الحوار الوطني يعمل على التوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها، موضحًا أنّ رؤية الدولة المصرية ثاقبة في كل الخطوات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

صلابة المصريين

وثمّن «هلال» إذاعة الحوار الوطني على العلن، مشيرًا إلى أنّ مناقشاته تؤكد صلابة المصريين واصطفافهم حول قرارات الدولة المصرية.

ونوه إلى أنّ التماس الحوار الوطني بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا بقضايا دعم فلسطين، إرساء لسيادة القانون ورسالة بصلابة الداخل المصري.