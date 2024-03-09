النائب عصام هلال يطالب الحكومة بالتوسع في معارض أهلا رمضان

قال النائب عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن مصر تبذل جهودا كبيرة في سبيل توفير حياة كريمة وأفضل لجموع المواطنين على كافة المستويات، وتحرص حرصا شديدا على تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية.

تكثيف حملات التفتيش على الأسواق

وطالب «هلال»، في بيان له اليوم، بضرورة التوسع في تنظيم معارض السلع ومنافذ بيع المنتجات بأسعار مخفضة، تسهيلا على المواطنين وتوفيرا لاحتياجاتهم ومُستلزماتهم من السلع المختلفة، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، بما يُسهم في تخفيف أعباء حدة ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين، ومُحاولة لمُجابهة التجار المُحتكرين.

وثمّن وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إطلاق الدولة لمعرض أهلا رمضان، الذي بلغت أعداد منافذه في مختلف أنحاء الجمهورية أكثر من 7100 معرض، مطالبا بضرورة بزيادة تلك المنافذ لتصل إلى الأماكن النائية في الكفور والنجوع التي لا تصل إليها، مثل تلك الخدمات التي هم في حاجة ماسة إليها، لافتا إلى أن هذه المعارض والمُبادرات المختلفة التي تُطلقها الدولة تهدف في المقام الأول لحماية الفئات الأكثر احتياجا والطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل.

تكثيف حملات التفتيش على الأسواق

كما طالب الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بضرورة تكثيف حملات التفتيش على الأسواق وتعزيز حملات مكافحة المحتكرين والمُتلاعبين بالأسعار لضبط الأسواق، وإحكام الرقابة عليها، والتصدي للمغالاة، بالرغم من تراجع سعر الدولار في الأسواق، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة التي تطلب من الجميع التكاتف لحماية الوطن والمواطنين.