النائب عصام هلال: نؤيد ترشح الرئيس السيسي للانتخابات لاستكمال مسيرة الإنجازات

أكد النائب عصام هلال عفيفي، أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، تأييد ودعم حزب مستقبل وطن لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل استكمال مسيرة الإنجازات، مشيرا إلى أن قرار التأييد يأتي من خلال عدة منطلقات أهمها واقع الإنجازات الذي نعيشه بعد المشهد الذي وصلت إلى مصر في الفترة من عام 2011 لـ2013 قبل تولي الرئيس السيسي، إذ أصبحت شبه دولة، وأصبحنا في حالة يرثى لها من سوء الخدمات والمرافق.

أبرز إنجازات الرئيس السيسي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن ملف الأمن كان حلما بالنسبة للمصريين قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، والآن أصبح حقيقة، متابعا: «شهدنا العديد من الإنجازات والنجاحات بعد عام 2014، مثل مشروعات المدن الجديدة التي أقيمت ومشروعات الإسكان الاجتماعي، فضلا عن القضاء على ظاهرة العشوائيات».

القطاعات في مصر شهدت تنمية وتطور

وتابع أن كل القطاعات في مصر شهدت تنمية وتطور، مشيدا بجهود مبادرة «حياة كريمة» التي مست كل القرى، فضلا عن مبادرة «100 مليون صحة» التي استهدفت صحة كل المواطنين.